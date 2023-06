Ervaringsdeskundige predikt over selecties Rode Duivels: "Onbegrijpelijk"

België speelt zaterdagavond tegen Oostenrijk. De vorige keer dat we voor spektakel zorgden tegen dat land was op weg naar het EK 2012. Toen was ene Jonathan Legear erbij.

Jonathan Legear moest heel lang wachten op zijn eerste selectie. "Het deed me wat denken aan de situatie met Mike Trésor", is hij duidelijk tegen Walfoot.

"Die heeft ook langer moeten wachten. Ik ook, maar uiteindelijk heb ik wel gekregen waar ik op aan het wachten was."

Rest de vraag: was de druk die Genk bijwijlen zette over de niet-selecties van spelers als Trésor of Heynen er niet over?

Onbegrijpelijk

"In het moderne voetbal hebben ook de media een belangrijke rol. Als er veel over iemand gesproken wordt, dan zullen de trainers daar ook een beetje rekening mee houden in hun selectie."

"Zo worden ze op het spoor gebracht van bepaalde spelers, de bondscoach zou anders misschien zelfs niet aan hen denken. Sommige spelers worden heel snel opgeroepen, anderen moeten er anderhalf jaar over doen. Het is soms onbegrijpelijk."