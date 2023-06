Jonathan Legear komt nog eens terug op die fantastisch België - Oostenrijk van dertien jaar geleden

Zaterdagavond nemen de Rode Duivels het op tegen Oostenrijk. Dertien jaar geleden leverde dat duel nog spektakel en acht doelpunten op.

Dertien jaar geleden was ene Jonathan Legear bij de selectie van de Rode Duivels. Hij was er dus ook bij tijdens het 4-4 gelijkspel.

Toen was de rechterflankspeler een steunpilaar bij Anderlecht en hij zorgde zelfs voor een assist tegen de Oostenrijkers. Uiteindelijk leverde het maar een punt op, een slechte zaak ook met oog op kwalificatie voor het EK toendertijd.

"Het was echt een wedstrijd die in beide richtingen had kunnen gaan", aldus Legear bij Walfoot over de match van toen. "Het bracht ons wel in de penarie voor de rest van de campagne."

"Het was een topwedstrijd, met veel ritmewisselingen en intensiteit. De ontgoocheling was er wel na de 4-4 in een levensbelangrijke wedstrijd."

Nieuwe generatie

Toch was de match tegen Oostenrijk ook van belang voor het vervolg, ook al werd het EK 2012 niet gehaald: "Er was wel erkenning en een speciale sfeer. Het was de eerste herontdekking van de Rode Duivels."

"De basis van de nationale ploeg die heel veel heeft laten zien is daar ook gelegd. Vertonghen, Fellaini, Kompany, Alderweireld, Lukaku, Hazard, ... ze waren er allemaal bij.