'Vertrek van Maldini bij AC Milan geeft Vincent Kompany plots een enorme buitenkans'

De een zijn dood is de ander zijn brood, klinkt het spreekwoord. Daar wil Vincent Kompany optimaal van profiteren voor Burnley.

Paolo Maldini werd als technisch directeur aan de kant geschoven door AC Milan. Welke gevolgen dat zal hebben voor landgenoten als Charles De Ketelaere bij de Italiaanse club, zal nog moeten blijken de komende weken.

Ook voor Georges Mikautadze kan dat zijn gevolgen hebben. Hij stond in beeld bij AC Milan, maar sinds het vertrek van Maldini lijkt de club geen interesse meer te hebben in de oud-speler van Seraing die nu bij Metz actief is.

Mikautadze scoorde in Ligue 2 dit jaar 24 doelpunten en deelde 8 assists uit. Daardoor steeg zijn marktwaarde naar 10 miljoen euro, het hoogste peil ooit in zijn carrière. Vincent Kompany wil volgens Foot Mercato een gooi doen naar de Georgiër.

De trainer van Burnley heeft al verschillende keren met de speler gesproken en heeft van hem een absolute topprioriteit gemaakt, zo klinkt het.