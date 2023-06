PSG heeft wederom zijn zinnen gezet op een legende van FC Barcelona

Lionel Messi is nog maar juist vertrokken bij PSG en ze zijn weer op weg om een voormalige legende van FC Barcelona binnen te halen.

Volgens het Franse L'Equipe heeft PSG zijn zinnen gezet op Luis Enrique. De 53 jarige trainer is zonder club nadat hij na het WK in Qatar zijn afscheid aankondigde van de Spaanse nationale ploeg. Hij stond ook op de radar van Chelsea, maar deze deal ging uiteindelijk niet door.

Luis Enrique is een legende bij FC Barcelona waar hij speler was van 1996 tot 2004. Als trainer was hij actief bij AS Roma, de Spaanse nationale ploeg en bij FC Barcelona zelf. Daar won hij de Champions League in 2015. De prijs waar ze in de Franse hoofdstad enorm hard naar snakken.