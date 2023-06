Romelu Lukaku en Chelsea op ramkoers met elkaar

Waar Romelu Lukaku volgend seizoen gaat spelen is nog niet zeker. Het is alvast niet de bestemming die Chelsea in het vizier had.

Volgens Sky Sport Italia heeft Chelsea het deksel op de neus gekregen van Romelu Lukaku. De Londenaars hadden hun zinnen gezet om Lukaku te transfereren naar het Saoedische Al-Hilal. Dat was echter buiten de Belgische aanvaller gerekend. Deze hield voet bij stuk en weigerde een transfer naar Al-Hilal. Hij geeft er nog steeds de voorkeur aan om op nieuw uitgeleend te worden aan Inter Milaan of eerste keuze te worden bij Chelsea. Beide zaken liggen moeilijk bij Chelsea die geld willen zien voor de Rode Duivel. In 2021 betaalde Chelsea namelijk 113 miljoen euro om de aanvaller aan te werven van Inter Milaan. Een succes werd het echter niet. Na een teleurstellend seizoen willen de Londenaren geld zien voor hun aanvaller om zo hun elftal te versterken. De deal met Al-Hilal leek dan ook een opportuniteit voor Chelsea om een deel van de transfersom te recupereren.