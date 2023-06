Franse scheidsrechter kop van jut na duel Rode Duivels: 'Twee keer penalty'

De Fransman Jérôme Brisard leidde zaterdag het duel van de Rode Duivels. En die wisten dat niet bepaald te appreciëren.

Leander Dendoncker was de eerste om zijn ongenoegen te uiten. Hij was er heilig van overtuigd dat de hoekschop waaruit Oostenrijk scoorde er geen was. Videobeelden gaven de Rode Duivel honderd procent gelijk.

Maar er was nog veel meer dat niet pluis was. Zo klaagde Jérémy Doku achteraf dat er maar één keer een fout in zijn voordeel werd gefloten. “Ik had de indruk dat de scheidsrechter niet voor me wilde fluiten. Ik moest een paar keer tegen de vlakte gaan vooraleer hij floot. We wisten dat er duels zouden komen, maar dit…”, vertelt hij aan La Capitale.

Volgens de Waalse krant had de bal ook twee keer op de stip kunnen gaan. De eerste keer op een schot van Lukaku, als de bal op de arm van een Oostenrijker afketst, maar vooral de tweede fase waarbij Theate van zijn sokken geduwd wordt was voor het dagblad duidelijker. “Sommige scheidsrechters zouden hebben gefloten”, klinkt het stellig.