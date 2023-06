Peter Vandenbempt noemt de zwakste schakel bij de Rode Duivels

De Rode Duivels speelden zaterdagavond 1-1 gelijk tegen Oostenrijk. Het werd een moeilijke wedstrijd voor de troepen van Domenico Tedesco.

De Belgen kwamen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk op achterstand, maar Romelu Lukaku wist de bordjes weer in evenwicht te brengen. Verder kwamen de mannen van bondscoach Tedesco echter niet meer.

Peter Vandenbempt moet niet lang denken wie de zwakste schakel in het team was. “Youri Tielemans stelde teleur, nog maar een keer”, zegt hij aan Sporza. “Het was voor Tielemans nochtans een belangrijke wedstrijd.”

Bij afwezigheid van heel wat pionnen op zijn positie kon Tielemans zich laten gelden, maar dat deed hij niet. “Hij heeft heel veel concurrentie gekregen voor zijn positie, met onder meer Onana. Dit was een moment om zich te tonen, en dat heeft hij eigenlijk niet gedaan, ook al werd hij wat beter in de tweede helft.”

Ook defensief waren er opnieuw veel problemen. “Het was vaak kantje boord en paniekerig in de tweede periode. In die onuitgegeven defensie met Leander Dendoncker, die niet al te veel speelde de voorbije maanden, was de compactheid na de rust vaak weg, omdat de afspraken niet altijd even goed nageleefd werden.”

De euforie van de overwinning in Duitsland is dan ook helemaal weg. “Ineens had iedereen de indruk: België gaat met een nieuw topelftal door op het elan van enkele jaren geleden. Wat dat betreft, zijn we nu een beetje bij de realiteit aangesloten: het zal met vallen en opstaan zijn.”