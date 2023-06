Vandereycken ziet godsgeschenk voor Tedesco, maar: "Hun rendement was bijna nihil"

Toegegeven, we hadden een klinkende overwinning verwacht tegen Oostenrijk. Toch toont deze selectie dat er richting toekomst veel mogelijkheden zijn.

De grote dreiging bij de Rode Duivels kwam duidelijk van de flanken, met Doku en Lukebakio. “Maar naargelang de overheersing van die snelle, dribbelsterke spelers tegenover hun tegenstander - vooral in het geval van Doku - creëerden ze te weinig doelgevaar. Hun rendement was bijna nihil”, maakt René Vandereycken in Het Nieuwsblad de analyse.

Toch is er volgens de analist geen reden om ons zorgen te maken. “Het is gewoon schitterend dat je zulke kwaliteiten in je ploeg hebt, waarvoor de trainers niks tactisch moeten inoefenen. Als je flankspelers hebt die zo kunnen versnellen, is dat een godsgeschenk. Met ook nog Bakayoko erbij is dat naar de toekomst toe heel hoopvol, want qua rust en overzicht gaan ze heus nog stappen zetten.”

Die Rode Duivels zijn nog bijzonder jong en moeten het circus dat de nationale ploeg is nog wat gewoon worden. “Al die belangstelling daarrond, heel die entourage errond, een hele week lang: dat heeft een invloed op jonge gasten, zeker in hun eerste wedstrijden. Als je er zo vijftien gespeeld hebt, dan kom je rustiger aan de aftrap en ga je dat overzicht beter bewaren. Op termijn gaat dit dus echt een van de wapens worden van deze ploeg.”