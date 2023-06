Degryse ziet dat Tedesco zijn ego zal moeten inslikken: "Dan sta je natuurlijk in je hemd"

Hoe moet het nu verder met Thibaut Courtois bij de Rode Duivels? De beste doelman ter wereld, die wil je toch niet verliezen? Er zal dus toenadering moeten komen met bondscoach Domenico Tedesco. Maar die zal dan ook zijn ego opzij moeten zetten.

Het lijkt op een serieuze krachtmeting tussen de twee. Maar hoe kan je de brokken weer lijmen? Marc Degryse denkt er ook het zijne van. Tedesco liet op zijn persconferentie alvast uitschijnen dat het verhaal niet is afgelopen voor Courtois.

"Toch is het niet eenvoudig voor Tedesco om de stap te zetten. Als je net komt te zeggen dat je geen uitzonderingen meer maakt, dat iedereen gelijk is, en dan moet je meteen zes maanden later een speler terughalen die eerst zijn kat stuurde, ja, dan sta je toch een beetje in je hemd", klinkt het in HLN.

Tedesco zal dus moeten toegeven. "Waar trek je dan nog de lijn? Je wil toch je ploeg niet verzwakken? Als de rest van de spelersgroep trouwens eerlijk is, dan zullen ze toegeven dat het beter is om mét Courtois te spelen dan zonder. Ik snap Tedesco als hij de term: 'Zware beslissing van Thibaut' uitsprak. Hij veroorzaakte een situatie waar niemand beter zal uitkomen."