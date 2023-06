'Na gesprekken met RWDM is het andere Belgische profclub die er vandoor gaat met speler KV Mechelen'

Bij KV Mechelen zochten ze nog naar een oplossing voor een aantal spelers. Voor eentje hebben ze nu een oplossing gevonden.

Iebe Swers trekt van KV Mechelen naar Patro Eisden Maasmechelen. De rechtervleugelverdediger wordt uitgeleend.

In de deal zit ook een aankoopoptie verweven, waardoor de vleugelverdediger mogelijk langer aan de slag gaat bij de Limburgers.

In het verleden was Swers al actief bij STVV, Lommel en Seraing. Sinds 2021 zit hij bij KV Mechelen, maar daar kwam hij vorig seizoen al niet meer in de plannen voor.

De winger stond deze winter al dicht bij een overstap naar RWDM, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Nu gaat hij zijn geluk beproeven in 1B.

"Iebe is een speler die kwaliteit en ervaring brengt. We zijn dan ook zeer tevreden dat hij voor ons kiest", is coach Stijn Stijnen tevreden op de webstek van de club.