Pluk de dag: KRC Genk ziet aanvaller na vele jaren naar reeksgenoot trekken

Drie jaar geleden tekende hij nog een profcontract bij KRC Genk, nu vertrekt hij er. En zoekt hij andere oorden op binnen België.

KRC Genk gaf in 2020 het toen 16-jarige jeugdproduct Dario Cutillas-Carpe een contract, zoals er toen veel jeugdproducten uit 2004 een toekomst kregen bij de Limburgers. De bekendste is Bilal El Khannous.

Ook Sekou Diawara en Pierre Dwomoh waren van de generatie 2004. Van Cutillas-Carpe hebben we ondertussen nog steeds niet gehoord.

© photonews

De nu 19-jarige spits kon zich nog niet helemaal doorzetten, maar maakte wel al indruk in diverse jeugdlichtingen van Genk.

OH Leuven

Nu had hij een aflopend contract en zijn laatste seizoen bij Genk in de Challenger Pro League was niet makkkelijk. Een oplossing drong zich op.

Volgens Het Nieuwsblad is die nu ook gevonden. De aanvaller zou namelijk naar OH Leuven trekken in zijn zoektocht naar de definitieve doorbraak.