Waar ligt de toekomst van Zinho Vanheusden?

Afgelopen seizoen werd hij door Internazionale uitgeleend aan AZ Alkmaar. Nu rest de vraag: wat met zijn toekomst?

Sinds zijn vertrek in juli 2021 bij Standard heeft Zinho Vanheusden vooral last gehad van diverse blessures en problemen. En zo heeft hij zijn ontwikkeling wat tegengehouden gezien.

De jonge Belg kon daardoor nog niet doorbreken bij Genoa noch Internazionale en ook bij AZ Alkmaar zat hij meer in de ziekenboeg dan wat anders. En de Belg wordt ondertussen toch al 23.

Speelminuten

Hij speelde al eens een interland tegen Ivoorkust, maar dat is ondertussen al 2,5 jaar geleden. En dus moet hij nu een oplossing gaan zoeken voor zijn probleem. En tot spelen toekomen.

Blessures, daar kan je natuurlijk niets aan doen. Maar nu is het tijd om juiste keuzes te maken en knopen door te hakken.

De supporters van Standard zouden hem maar wat graag terugwillen. En ook voor 777 Partners kan het een ideale aanwinst zijn: jong, Belgisch, met leiderschap en iemand die het reilen en zeilen van de club kent.

Marktwaarde

En populair is op Sclessin. Toch heeft hij nog steeds een marktwaarde van zes miljoen euro en dat is niet meteen haalbaar voor Standard.

Vanheusden ligt ook nog tot 2026 onder contract in Milaan. En dus is het maar de vraag of Standard hem kan kopen, dan wel eventueel huren. En aan welke prijs.