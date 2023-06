🎥 Als je Erling Haaland wil groeten, dan doe je best dít shirt niet aan

Na een bijzonder succesvol seizoen kan Erling Haaland genieten van een welverdiende vakantie. Of toch bijna...

Want na de 3-1-overwinning van Noorwegen tegen Cyprus, waarin Haaland twee keer scoorde, ging hij nog even op de foto met enkele fans. Eén fan had alvast het verkeerde shirt aan volgens de topspits. “Koop een nieuw shirt”, riep de spits het jongetje nog toe.

De jongen had een shirt van grote rivaal Manchester United aan. Toen Haaland dat zag, bedekte hij het embleem bij het maken van de selfie.

Haaland wist met Manchester City dit seizoen de felbegeerde 'treble' te pakken, door onder meer stadrivaal United te verslaan in de finale van de FA Cup.