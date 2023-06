Hoe moet het nu verder? 'Belgische voetbalbond maakt keuze in Courtois-saga én heeft een plan klaarliggen'

De interlandperiode is dan wel voorbij, maar dat is allerminst het geval voor het oorlogje tussen Domenico Tedesco en Thibaut Courtois. Ook de Belgische voetbalbond heeft inmiddels een standpunt ingenomen.

Het Laatste Nieuws weet dat de KBVB achter de bondscoach staat. Minstens even belangrijk: de bondstop erkent de mening van de nationale doelman, maar stelt zich vooral vragen over zijn uitlatingen over een gebrek aan respect. Ook in Tubeke is dé mening eensgezind: de doelman is simpelweg de allerbeste ter wereld.

Maar hoe moet het nu verder? Het lijkt ons dat Courtois géén eerste stap zal zetten. De Belgische voetbalbond kiest er dan ook voor om de periode even te laten koelen zonder blazen. In het Nederlands: geen contact is beter dan een ruzie.

Vredespijp roken voor september?

De volgende interlandperiode start in september met een verplaatsing naar - het is wellicht ook niet meteen de favoriete verplaatsing voor eender welke Rode Duivel - Azerbeidzjan. Het is de bedoeling dat er voor die datum een gesprek tussen alle partijen achter de rug zal zijn.