Deal helemaal rond? 'Medische testen afgelegd op Bosuil, straffe transferprijs'

Royal Antwerp FC staat voor een drukke transferzomer. Versterkingen zijn meer dan welkom, er zullen hoe dan ook onverwachte vertrekkers volgen.

CEO Sven Jaecques gaf het zondag al aan. Royal Antwerp FC wil de kern van vorig seizoen zoveel als mogelijk samenhouden, maar er zullen nu eenmaal voorstellen komen voor vertrekkers, waartegen de club geen neen kan zeggen.

Aan de andere kant zijn er ook versterkingen die absoluut noodzakelijk zijn op de Bosuil. Denk maar aan een nieuwe spits. Na het vertrek van Michael Frey tijdens de winterstop was het duidelijk dat The Great Old te weinig offensieve krachten in huis had. Zeker als er een probleem was met Vincent Janssen werd het heel erg moeilijk.

De voorbije dagen werd duidelijk dat Antwerp mikt op George Ilenikhena, een 16-jarig talent van Amiens. Volgens Franse bronnen zou hij donderdag al zijn medische testen afgelegd hebben in Antwerpen.

Het blijft dan ook wachten op zijn officiële voorstelling. Het goudhaantje, dat ook in beeld was bij Juventus, zou maar liefst 6,5 miljoen euro gekost hebben, maar The Great Old ziet het als een enorme investering voor een straffe uitgaande deal in de toekomst.