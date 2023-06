Jan Ceulemans heeft, uit eigen ervaring, gouden raad voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois dropte een stevige bom onder de Rode Duivels. Jan Ceulemans denkt terug aan een eigen conflict met de bondscoach.

Het conflict tussen Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco is geen goede zaak voor beide partijen en de Rode Duivels, zo beseft ook Jan Ceulemans. “Het is sowieso niet goed wat er nu gebeurt, het is een serieuze bom die gevallen is, maar nu hebben ze drie maanden tot de volgende interlands”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Ceulemans weet precies hoe het aangepakt moet worden. “Genoeg tijd dus om het even te laten rusten en dan als twee grote mensen rond de tafel te zitten. Ik veronderstel dat ze dat toch wel gaan doen. Er kan veel uitgeklaard worden in die periode. En dan zouden ze achteraf met een gezamenlijk statement naar buiten kunnen komen.”

In 1990 had Ceulemans zelf een conflict met bondscoach Guy Thys, omdat hij plots niet meer tot het basiselftal behoorde. “Achteraf komt het besef dat je daar niets mee te winnen hebt. Dat zal bij Courtois ook wel het geval zijn. Wij hebben dat op een deftige manier uitgepraat en daar is niks van blijven hangen.”