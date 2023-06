Lionel Messi haalt uit naar PSG en een deel van de fans

Het avontuur van Lionel Messi bij PSG was geen groot succes. Hij reageert voor het eerst op zijn vertrek en zijn relatie met een deel van de fans.

Het was een verrassing dat Messi twee seizoenen terug naar PSG trok. "Ik kwam naar Parijs omdat ik de club leuk vond, ik had daar vrienden in de kleedkamer. Het leek mij daarom makkelijker om mij daar aan te passen", gaf Messi eerlijk toe. Maar het liep heel anders door de manier van spelen, de nieuwe teamgenoten en in een nieuwe stad. Het was moeilijk voor mij en voor mijn familie om ons aan te passen. Dat was echt een teleurstelling."

Hij speelde met Argentinië een fantastisch WK en won dit ook. Deze lijn kon hij niet doortrekken bij PSG die wederom vroeg werden uitgeschakeld in de Champions League. "Het is geen excuus, maar het WK heeft wel meegespeeld. Sommige spelers kwamen later terug en anderen raakten geblesseerd zoals Neymar. Ik denk toch dat het niveau is beïnvloed door het WK."



Op een zeker moment begon een deel van de fans zich tegen Messi te keren. Een situatie die hij nog nooit in zijn carrière had meegemaakt. "De meerderheid behandelde me goed, maar er was een breuk met een deel van het publiek," legde hij uit.