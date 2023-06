Ongelooflijk: beloften lijken zwaar bestolen, hier werd geen penalty voor gefloten

Ok, de Belgische beloften hadden het zelf moeten afmaken tegen Georgië, maar hadden in de eerste helft al vroeg de mogelijkheid om op 2-0 te komen. Maar een duidelijke fout in de zestien werd niet gefloten.

De Ketelaere stuurde met een subtiele toets Balikwisha het straatje in. En die leek alleen voor de doelman te zullen komen, maar een Georgiër gooide zich met de moed der wanhoop naar de bal. Alleen raakte hij niks van leer, maar wel heel veel van de benen van Balikwisha. Geen penalty oordeelde de ref. Vreemd, want dit leek toch een schoolvoorbeeld van wanneer de bal op de stip moet. Pas de penalty ❌ 😂pic.twitter.com/GFaXTh7eca — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) June 24, 2023