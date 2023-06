Als hij werkt aan zijn paskeuzes en voorzetten wordt het een speler à la Vinicius, want: "Op hem valt niet te verdedigen"

We zagen het voorbije tweeluik bij de Rode Duivels weer een bijzonder bedrijvige Jérémy Doku. Keer op keer zocht hij zijn man op en ging hij die voorbij, maar doelpunten en assists vloeiden daar niet uit voort. Kortom: als hij werkt aan zijn 'decision making', wordt het nog een hele grote.

Dat hij nog stappen te zetten heeft, weet Doku (21) zelf ook. Op de persconferentie na Oostenrijk was hij opvallend zelfkritisch, na wat wij, en bij uitbreiding zowat iedereen, een sterke wedstrijd vonden van de flankaanvaller. "Mijn acties waren goed, maar mijn keuzes konden beter. Ik ging wel vaak mijn man voorbij, maar de laatste pass of center waren vervolgens niet goed. Dat zal ik volgende keer beter moeten doen", klonk hij toen.

Akkoord, zijn voorzetten waren soms niet even afgemeten. Soms te ver, soms te kort, soms simpelweg niet goed getrapt, soms was hij nog op volle snelheid waardoor hij controle miste. Daarbij moet ook wel gezegd dat het vrijlopen voor doel vaak te wensen overliet. Want hoe aanspeelbaar Lukaku vaak was vlak voor de zestien, hoe moeilijk hij, vooral tegen Oostenrijk, bereikbaar was in het strafschopgebied.

Op hem valt niet te verdedigen"

Hoe dan ook moet Doku aan dat overzicht werken. Want als hij zijn man opzoekt, is de kans groot dat hij die voorbijgaat, en nog groter dat die hem niet meer terughaalt. Arthur Theate, ploeggenoot bij zowel Rennes als de Rode Duivels, weet dat maar al te goed. “De laatste matchen zagen we dat hij niet te verdedigen is. Je moet eerlijk zijn, je kan hem niet verdedigen, als hij 100% fit is, dan is het onmogelijk”, aldus de verdediger.

De laatste wedstrijden was hij weer topfit, en dan zag je dat. Keer op keer die man opzoeken, versnelling in de versnelling, ... het doet ons denken aan pakweg Kyllian Mbappé en Vinicius Junior. Een constante gesel voor een verdediging. En ook de cijfers liegen daar niet over, want Doku is in de categorie U21 de speler met het meest geslaagde dribbels in de top vijf Europese competities het voorbije seizoen.

Als we naar de gehele categorie geslaagde dribbels kijken, eindigden de voorbije jaargang enkel Lionel Messi en Vinicius Junior boven de Belg. Dat is bijzonder straf te noemen, aangezien Doku zowat de helft van het jaar geblesseerd was. Voor een speler die zijn man zo vaak voorbijgaat, moeten meer (pré)assists en doelpunten volgen.

Als Doku dat kan bijschaven, wordt het nog een hele grote. Misschien ooit wel bij Real Madrid? "Als hij dat beheerst, dan speel je Vinicius Jr. uit de ploeg bij Real Madrid. Zijn acties zijn onnavolgbaar. Hij moet gewoon leren een betere pas af te leveren na een actie”, merkte Frank Boeckx onlangs nog op.

