Chelsea lijkt afzetmarkt gevonden te hebben: waarom kiezen er zoveel Europese topspelers voor Saoedisch avontuur? Volgt ook Romelu Lukaku?

Saudi-Arabië werd tot voor kort gezien als een land waar sterspelers hun carrière beëindigen. Kijk naar Cristiano Ronaldo. Intussen zijn er steeds meer Europese topspelers die op hun hoogtepunt kiezen voor een Saoedisch avontuur.

Qua verkoop aan Saoedische clubs spant Chelsea de kroon. Deze zomer laat het maar liefst vier spelers verkassen naar de golfstaat: Edouard Mendy (Al Ahli), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), N'golo Kanté (Al Ittihad) en Hakim Ziyech (Al Nassr). Stuk voor stuk spelers die op de top van hun kunnen kiezen voor het grof geld.

Dat roept serieuze vraagtekens op over mogelijke banden tussen Chelsea-eigenaar Todd Boehly en Mohammad bin Salman al-Saoed en zijn publiek investeringsfonds. Feit is dat de Londense club, op vraag van kersvers coach Mauricio Pochettino, maar liefst twaalf spelers permanent wil laten gaan deze zomer.

Chelsea ziet in Saudi-Arabië de perfecte afzetmarkt. Ook om hun Financial Fair Play op orde te krijgen, aangezien de Londenaren vorige winter nog meer dan 300 miljoen euro uitgaven aan inkomende transfers en nu nieuwe inkomsten nodig hebben.

Geen toeval

Het is hoe dan ook geen toeval dat de vier bovengenoemde Saoedische clubs (Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad en Al Nassr) zoveel Europese topspelers naar het Midden-Oosten halen. Het zijn niet alleen de vier grootste clubs van de golfstaat, de clubs zijn tevens eigendom van het Saoedisch publiek investeringsfonds.

Mocht Todd Boehly dus effectief banden hebben met Mohammad bin Salman al-Saoed, zijn die transfers niet eens zo onlogisch.

Wat met Romelu Lukaku? Wordt Saudi-Arabië stilaan de enige optie voor de Belgische spits? Inter kan hem niet betalen, maar Chelsea wil hem enkel verkopen. De Nerrazzuri zouden een voorstel doen om Lukaku nog één seizoen te huren van de Londenaren, om hem daarna definitief over te nemen voor dertig miljoen euro. Het is nog maar af te wachten of Chelsea hierop zal ingaan.

Een andere optie is stadsrivaal AC Milaan, al gaf 'Big Rom' zelf al aan NOOIT voor de Rossoneri te zullen voetballen. Dan blijft er nog maar één optie over: Al Hilal. Na ex-Genkspeler Kalidou Koulibaly zou de nummer drie in Saudi-Arabië maar wat graag Romelu Lukaku willen binnenhalen. Het loon dat hem er te wachten staat: een slordige 24 miljoen euro per jaar.

Verregaande hervormingen

Of de Belgische topschutter aller tijden ook effectief kiest voor een avontuur in het Midden-Oosten, is nog maar de vraag. Wel is het zo dat kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed voetbal, en economie over het algemeen, in zijn land grondig wil hervormen. Het land wil zijn slecht imago qua mensenrechten opkuisen, en wil niet zo meer zo afhankelijk zijn van olie-inkomsten.

Zo zijn bijvoorbeeld de ticketprijzen sinds de komst van Cristiano Ronaldo gemiddeld van 10 naar 35 euro per ticket gestegen, en is de golfstaat een van dé kandidaten om het WK 2030 te organiseren. Maar het gaat verder dan de Saoedische voetbalcompetitie alleen. In het "Saudi Vision 2030"-plan staat onder meer de ambitie om het aantal mannen dat voetbalt op te drijven van 21.000 naar 200.000. Meer dan de helft van de 35 miljoen inwoners in het land kampen met obesitas.

De komst van Cristiano Ronaldo en Karim Benzema zouden als sneeuwbal-effect moeten dienen om heel wat Europese (sub)toppers naar de golfstaat te halen, zodat niet alleen de 'grote vier', maar ook de rest van de competitie van de vruchten kan plukken. Chelsea lijkt alvast te willen meewerken. Wordt Romelu Lukaku het volgende slachtoffer?