OFFICIEEL Saoedi-Arabië of niet? Luka Modric heeft knoop doorgehakt

37 jaar is Luka Modric ondertussen. Aan stoppen denkt de Kroatische middenvelder van Real Madrid echter nog niet.

Het contract van Luka Modric bij Real Madrid loopt eind deze maand af. Daarvan wilden heel wat ploegen uit het Midden-Oosten profiteren om hem transfervrij binnen te halen deze zomer.

Vooral vanuit Saoedi-Arabië stond men met de nodige miljoenen te zwaaien, in de hoop de Kroatische middenvelder volgende maand te mogen verwelkomen.

Zover komt het echter niet. Op zijn officiële kanalen laat Real Madrid weten dat Luka Modric er nog een seizoen bij doet bij de Koninklijke.

Modric speelt al sinds 2012 voor de ploeg van Thibaut Courtois en co. Hij kwam toen over van Tottenham in de Premier League.