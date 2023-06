'PSG vangt absolute jackpot voor Mbappé en wil met dat geld een ware schokgolf door het voetballandschap jagen'

PSG neemt deze zomer hoogstwaarschijnlijk afscheid van Kylian Mbappé. De Fransen hopen dat Real Madrid tweehonderd miljoen euro (!) op tafel willen gooien voor de Fransman. En dat geld zal ook meteen uitgegeven worden.

Fichajes weet dat PSG het transfergeld voor Kylian Mbappé wil aanwenden om drie toptransfers te realiseren. Victor Osimhen moet in de toekomst voor de Parijse doelpunten zorgen. De voormalige aanvaller van Sporting Charleroi had een héél belangrijk in de titel van SSC Napoli. Hij moet honderd miljoen euro kosten.

Maar dat is niet alles. Ook Bernardo Silva staat héél hoog op de Franse wenslijst. De 28-jarige Portugees heeft nog een lopend contract tot medio 2025 bij Manchester City. Pep Guardiola wil hem niét zien vertrekken, maar les Rouge-et-Blanc hopen dat een bod van honderd miljoen euro overtuigend genoeg is.

Eén, twee en... drie

Tot slot wil PSG ook Paulo Dybala naar het Parc des Princes halen. En de Argentijn is een koopje. AS Roma pikte de aanvallende middenvelder vorige zomer transfervrij op, maar door een clausule in zijn contract is hij op te pikken voor amper twaalf miljoen euro.