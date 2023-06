Titelpretendent wil gaan shoppen bij Beerschot, sterkhouder en publiekslieveling kan Kiel verlaten

Ook in de Challenger Pro League wordt het dit jaar spannend. Er zijn mogelijk drie promovendi en dus willen de topclubs er zich wapenen. De twee gezakte ploegen - Zulte Waregem en KV Oostende - zullen de concurrentie met SK Beveren moeten aangaan.

En die laatsten zijn nog van plan om zich gevoelig te versterken. Daarom tonen ze ook verregaande interesse in Jan Van den Bergh, verdediger van reeksgenoot Beerschot, weet GvA.

De Waaslanders zien in hem de ideale vervanger voor de naar Duitsland vertrokken Aleksandar Vukotic. Van den Bergh is net als Vukotic linksvoetig en kopbalsterk. Hij kent bovendien de reeks én is Belg.

De 28-jarige Van den Bergh ligt wel nog twee jaar onder contract en Beerschot ziet hem niet graag vertrekken. Er is nog geen officieel bod geweest.