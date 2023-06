Wouter Vrancken laat grootste transferwens horen na eerste training

Deze week starten heel wat ploegen met hun trainingen. Vandaag was het de beurt aan KRC Genk om van start te gaan.

Eén ding is al duidelijk. Dat KRC Genk het missen van de titel heeft doorgespoeld, is een feit. “Het is een ontgoocheling, maar die tik is verteerd. Het was een fantastisch seizoen”, zegt trainer Wouter Vrancken bij VTM Nieuws.

Nieuwkomer Joris Kayembe was er al bij, maar Alieu Fadera nog niet. Trainer Wouter Vrancken was tevreden wat hij zag van zijn troepen. “De focus was meteen aanwezig.”

Al is het nu vooral uitkijken wie er nog vertrekt en welke spelers er nog bij komen. Vrancken heeft alvast zijn voorkeur voor extra versterking. “Het zou naïef zijn om te denken dat niemand vertrekt. Sommige jongens hebben laten zien dat ze klaar zijn voor een stap hogerop. Ik wil er graag een diepe spits bij.”

Eerste opdracht van dit seizoen is de tweede voorronde van de Champions League, met FC Servette Genève als tegenstander. “In Europa kom je nooit een slechte ploeg tegen”, was Vrancken kort.

De Jupiler Pro League blijft immers het belangrijkste voor elke Belgische club. “We willen play-off 1 halen. Antwerp en Club Brugge zijn de twee grote titelfavorieten.”