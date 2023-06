Antwerp troeft Juventus af, nieuw goudhaantje traint al op de Bosuil

Royal Antwerp FC kroonde zich tot kampioen én bekerwinnaar afgelopen seizoen. Voor volgend jaar mikken ze echter opnieuw hoog.

Royal Antwerp FC rekent niet meer op de diensten van Michael Frey. Dit seizoen was het soms problematisch dat er met Vincent Janssen daardoor maar één echte spits meer was.

En dus moest er een oplossing komen voor dat probleem, waardoor The Great Old de markt aan het afspeuren is. En die versterking is nu (zo goed als) rond.

16-jarige spits

De 16-jarige Franse Nigeriaan George Ilenikhena moet de nieuwe spits gaan worden van stamnummer 1. De deal is nakend, de speler traint al mee bij zijn nieuwe club.

De aanvaller komt over van Amiens en was afgelopen seizoen goed voor acht doelpunten bij diverse ploegen van die Franse club.

George Ilenikhena staat te boek als een groot talent en heeft een marktwaarde van 1 miljoen euro, maar met de deal zou zo'n 6.5 miljoen euro gemoeid zijn.

Het blijft voorlopig met twee woorden spreken, want de deal is nog niet geofficialiseerd. Toch ziet het er goed uit voor Antwerp, dat zo ook onder meer Juventus wist af te troeven.