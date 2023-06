Buitenlandse interesse voor succescoach: Mark van Bommel laat zich uit over zijn toekomst op persconferentie

Mark van Bommel leidde Royal Antwerp FC vorig seizoen naar de dubbel. Het is uitkijken of een zomers vertrek van de trainer er nog in zit, dan wel dat hij een nieuw contract krijgt.

Mark van Bommel pakte met Royal Antwerp FC de beker en de landstitel. Dat succes is ook in het buitenland niet zomaar voorbijgegaan. Niet alleen de spelers, maar ook trainer Mark van Bommel stonden aardig in the picture. Diverse clubs uit het buitenland azen op hem. © photonews De Nederlandse topcoach heeft nog een contract voor een jaar bij Antwerp en dus is de vraag wat ze bij The Great Old gaan doen. CEO Sven Jaecques was enkele dagen geleden al duidelijk over een mogelijke nieuwe deal. Gesprekken Die is geen prioriteit, gezien het lopende contract. Mark van Bommel van zijn kant wil ook niet per se weg bij stamnummer 1. Op een persconferentie heeft hij aangegeven te willen blijven. En dat er gesproken wordt met de club. “Ik ben in gesprek met de club. Dat betekent dat we de intentie hebben om met elkaar door te gaan", aldus de Nederlander. Wordt vervolgd ...