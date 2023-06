Cultkeeper (ex-Union en RWDM) kiest voor buitenlands avontuur

Anthony Sadin is er ondertussen 34. Na periodes bij onder meer Union SG en RWDM was hij dit seizoen actief bij Excelsior Virton.

Dat team degradeert echter (normaal gezien) naar de eerste amateurklasse. En dus wilde de doelman weg bij de club.

Happy to have assisted FC Swift Hesperange on acquiring the services of their new goalkeeper Anthony Sadin on a 2-year deal. Best of luck to both! 👊🔥 pic.twitter.com/vIqltRxsVy