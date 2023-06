Het been stijf houden werkt: Union krijgt gevraagde bedrag voor absolute sterkhouder

Union SG laat zich niet doen in transferonderhandelingen, dat is intussen wel geweten. En die stugge houding werkt, want Stade Reims heeft moeten inbinden in het dossier rond Teddy Teuma.

De Malinese middenvelder, een absolute sterkhouder bij de vice-kampioen, maar intussen wel al 29, wou naar naar Reims. Union had ook beloofd om mee te werken aan een transfer, maar wel aan hun voorwaarden. Zo kwam er eerst een bod binnen voor 2,5 miljoen euro, maar dat werd weggelachen. De Brusselaars wilden vijf miljoen. Nu heeft Reims een pakket samengesteld dat kan oplopen tot die 5 miljoen. Ze betalen aanvankelijk 3 miljoen, maar met - haalbare - bonussen kan dat dus 5 miljoen worden. De deal zou morgen ongeveer rond moeten zijn. Daar ontmoet hij trainer Will Still, die vorig seizoen wonderen verrichtte met de ploeg waar ook Thomas Foket en Thibault De Smet aan de slag zijn. Na 4,5 seizoenen verlaat Teuma dus het Dudenpark. Hij scoorde in 164 matchen 31 keer en deelde 44 assists uit.