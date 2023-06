Het seizoen van de waarheid voor Aster Vranckx? De ideale club en ideale trainer kloppen aan om het waar te maken

Bij KV Mechelen kwam hij snel aan de oppervlakte, daarna ging het iets moeilijker. Na een moeilijk jaar op uitleenbasis bij Milan lijkt hij ook bij Wolfsburg niet op kansen te moeten rekenen.

De Rode Duivel kwam maar tot één assist in elf wedstrijden en 325 speelminuten bij Milan afgelopen seizoen. Geen topseizoen dus voor de middenvelder, die zoekende is.

Sinds hij vertrok bij KV Mechelen voor acht miljoen euro heeft hij grote adelbrieven mee, maar in de praktijk viel het afgelopen seizoen tegen. En dus is de vraag: wat brengt de toekomst?

Alles of niets?

Voor de (jonge) Rode Duivel is het op 20-jarige leeftijd het moment om eens te gaan knallen. Op het EK in Georgië voor spelers tot 21 jaar was hij wel kapitein en speelde hij heel wat goede wedstrijden.

Daarmee heeft hij zichzelf opnieuw wat in het uitstalraam gezet, waardoor er wel nog kansen liggen naar de toekomst toe.

Rest de vraag: wat nu? Er is interesse van Burnley in de Premier League. En dat zou misschien wel eens dé kans kunnen zijn voor Vranckx.

Kompany de ideale coach?

Vincent Kompany heeft nog al jonge Belgen beter gemaakt, zowel bij Anderlecht als vorig jaar bij Burnley (Al-Dakhil, Zaroury, ...) en zou dat dus ook met Vranckx kunnen doen.

Spelen in de Premier League zou Vranckx mogelijk ook beter kunnen liggen dan de Serie A van afgelopen seizoen. Sowieso is het hét jaar om echt door te breken, dus excuses zijn er niet meer.