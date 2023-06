Mercato Anderlecht kan nu pas echt beginnen: 20 miljoen zijn binnen

Alles kan nu in een stroomversnelling geraken bij Anderlecht. Paars-wit heeft de transfer van Bart Verbruggen naar Brighton afgehandeld. En met de vele miljoenen die ze ervoor krijgen, kunnen een aantal inkomende dossiers nu snel in orde komen.

Doelman Bart Verbruggen was al een tijdje rond met Premier League-club Brighton en ook op clubniveau is er nu een akkoord voor om en bij de 20 miljoen euro. Verbruggen lichtte - na de uitschakeling op het EK U23 - de kleedkamer in.

De medische test zouden enkel nog een detail zijn. Verbruggen heeft het afgelopen half seizoen grote indruk gemaakt nadat hij boven Hendrik Van Crombrugge werd gekozen.

Met het inkomende geld wil Jesper Fredberg er nu vaart achter zetten. Volgende week vertrekt Anderlecht op stage en hij wil al een aantal versterkingen mee hebben. Onder meer het dossier rond Kasper Dolberg moet tegen dan afgerond zijn. Anderlecht wil zo'n vijf miljoen betalen en staat dichtbij een akkoord met Nice.