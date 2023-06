Nieuwe poging om Chelsea te overtuigen en Lukaku hoopt dat het lukt

Vanaf nu tot het in orde is, zullen er waarschijnlijk elke week nieuwe berichten volgen over de transfer van Romelu Lukaku. De kans dat hij bij Chelsea de voorbereiding zal moeten starten is reëel. Maar Inter geeft niet op.

Het gruwelbeeld van Lukaku in het shirt van AC Milan te zien, maakt immers iets los bij de Nerazzurri. De stadsgenoot heeft hem ook op de radar staan en dat werd breed uitgesmeerd in de Italiaanse kranten. Inter heeft de hoop om hem ook volgend seizoen bij hen te hebben nog niet opgegeven. Volgens The Telegraph hebben ze een nieuw bod om hem te lenen binnengediend, met een aankoopoptie aan het einde van het seizoen van ongeveer een 30 miljoen euro. Chelsea wil - zoals bekend - hem liever meteen verkopen, want ze staan voor een dure mercato. Al hebben ze intussen wel al vele miljoenen uit Saoedi-Arabië ontvangen. Inter wil ook budget vrijmaken door doelman André Onana te verkopen aan Manchester United.