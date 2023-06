OFFICIEEL: Antwerp heeft transfer beet waar velen hen om zullen benijden

Wat al een tijdje zo goed als zeker was, is nu helemaal officieel: George Ilenikhena speelt volgend seizoen voor Antwerp. De 16-jarige spits wordt bij The Great Old de back up voor Vincent Janssen.

De Frans-Nigeriaanse spits tekende voor vier seizoenen bij Antwerp. Hij komt over van tweedeklasser Amiens. De transferprijs van de jonge aanvaller is niet bekend, maar er waren geruchten dat het om rond de 6,5 miljoen euro zou gaan. Enorm veel voor een 16-jarige, maar Juventus was hem ook al op het spoor gekomen. Qua fysiek is hij in ieder geval erg ontwikkeld en hij wordt gezien als groot talent. Hij mag nu rijpen achter de brede rug van Janssen. Voor Antwerp is hij dé wissel voor de toekomst. George Ilenikhena (16) versterkt de aanvalslinie van Royal Antwerp FC. De Frans-Nigeriaanse centrumspits tekende een contract voor vier seizoenen en komt over van de Franse tweedeklasser Amiens SC. ✍️🔴⚪



