Pijnlijk voor iedereen: de man die nog geen minuut voor Anderlecht speelde in vijf seizoenen contract zwaait officieel af

In 2018 werd hij door Anderlecht gekocht bij KV Oostende. En ondertussen is het helemaal duidelijk geworden: hij zal nooit voor paars-wit uitkomen. Opmerkelijk toch wel.

Aristote Nkaka was een groot talent. In 2017 speelde hij nog jeugdinterlands en speelde hij in eerste klasse bij Moeskroen.

KV Oostende kocht hem daar op, waarna hij enkele maanden later al kon tekenen bij RSC Anderlecht. Een groot succes werd dat echter allerminst.

51 matchen in JPL, 0 bij Anderlecht

Eerst speelde hij nog een jaartje bij Oostende, waarin hij meer opviel met een opgelopen rijverbod dan met sportieve prestaties. 31 wedstrijden voor Moeskroen, 20 voor Oostende op het hoogste niveau. Daar is de teller gestopt.

Anderlecht leende hem achtereenvolgens uit aan Almeria, Santander, Paderborn en SK Beveren in de Challenger Pro League. Nergens brak hij echt potten, steeds kwam hij terug.

Het laatste jaar deed niemand zelfs nog moeite om hem te huren of kopen, waardoor de nu 27-jarige defensieve middenvelder gewoon verkommerde bij de B-kern van paars-wit. Een treurig einde van een treurige vijf jaar.

Nkaka is een van de laatste overblijfselen van de zware contracten die door Marc Coucke werden getekende - zowel bij Oostende als later bij Anderlecht. En die loonlasten zorgden ervoor dat het moeilijk verpatsen werd.

We kunnen de middenvelder alleen maar toewensen dat hij sportief zijn gading kan vinden deze zomer en zo terug aan spelen kan toekomen. Ooit was hij namelijk echt nog een groot talent.

Of dat nog gaat lukken zal ook van Nkaka zelf afhangen. Sowieso zal hij het nodige water bij de wijn moeten doen om ngo ergens aan de bak te raken.