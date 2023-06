'Sergio Ramos verrast met keuze en keert terug naar Spaanse topclub'

Sergio Ramos gaat de spreekwoordelijke cirkel vervolledigen. De 37-jarige verdediger laat de Saoedische oliedollars links liggen en keert terug naar Sevilla FC.

Al-Nasrr FC had het plan opgevat - en naar Saoedische gewoonte hadden ze er héél véél geld voor veil - om Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo te herenigen. Dat onderonsje zal er dus niet komen. De Spaanse verdediger heeft laten weten dat hij niet op het voorstel zal ingaan.

Ramos heeft inmiddels een mondeling akkoord met Sevilla FC. Dat melden de Spaanse media. De 180-voudig Spaans international doorliep niet alleen de jeugdreeksen bij Los Nervionenses, maar hij brak ook helemaal door in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Contract voor één seizoen

Sevilla neemt Ramos transfervrij over van PSG. De Parijse topclub deed hem dan wel een voorstel om langer in Frankrijk te blijven, maar daar ging Ramos niet op in. Hij tekent eerstdaags een contract voor één seizoen bij zijn jeugdclub.