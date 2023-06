Veel blabla, voorlopig weinig boemboem: JPL-club is nog één grote bouwwerf met een sportief directeur die nu al onder druk staat

Grote woorden werden er gebruikt na het titelfeest van RWDM. Eigenaar John Textor had grootse plannen en zou de grote ploegen het vuur aan de schenen leggen. Een maand later lijkt niets erop te wijzen dat die woorden waar gemaakt kunnen worden.

Meer nog, dit RWDM is een bouwwerf dat absoluut niet klaar is voor 1A. De ploeg heeft niet de juiste accomodaties om zelf professioneel te trainen en moet telkens in Tubeke gaan trainen. Maar dat is nog niets vergeleken met werk dat Gauthier Ganaye zal moeten verrichten om een deftige ploeg op de been te brengen.

Het is niet dat de Molenbekenaren er in de Challenger Pro League met kop en schouders bovenuit staken. En daarbij komt nu dat ze heel wat kwaliteit verloren hebben. Denk maar aan Youssef Challouk, Luis Oyama, Jake O'Brien, Vinicius Lopes, Camilo...

In de plaats kwamen tot nu toe Pierre Dwomoh en Guillaume Hubert. Een 19-jarige middenvelder die nog niet veel bewezen heeft en een doelman. Vincent Euvrard heeft nog 7 jongens over van de kern die hij meestal gebruikte.

Ganaye: aan de basis van kort transferverbod

Gauthier Ganaye zal zich moeten bewijzen. Bij Oostende waren ze helemaal niet tevreden over de sportief directeur, die nu ook rond spelers als Thierry Ambrose en Maxime D'Arpino hangt. Het - zeer korte - transferverbod dat RWDM kreeg, was ook het gevolg van een constructie die hij op poten had gezet.

Een zeer bizar verhaal trouwens. KVO kocht twee jaar geleden Mickael Biron van Nancy voor maar liefst 5 miljoen, maar verhuurde hem direct weer aan Nancy, dat ook in de groep van KVO zat. Vorig seizoen verkocht hij hem voor de helft van de aankoopprijs aan RWDM, waarna hij 16 keer scoorde in 19 matchen. Maar intussen wachtte Oostende nog steeds op de laatste schijf van 605.000 euro. Dat is intussen wel afgelost.

Belgen

Maar de vraag is wat het plan van John Textor is. Gaat hij weer een hele resem Brazilianen halen? Zijn visie was om een Belgische ruggegraat in het team te steken, maar de betere Belgen zijn intussen allemaal onderdak.

En de tijd begint te dringen. Over minder dan een maand staat de eerste competitiematch tegen Genk op het programma en da's alvast geen cadeau. Er moeten vermoedelijk 6 à 7 wezenlijke versterkingen bij en ook in de breedte mag er iets bij. Met de huidige 19 spelers zijn ze een vogel voor de kat, zeker met drie potentiële dalers.