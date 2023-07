Anderlecht smacht naar aanvallende versterking nu weer een aanvaller is uitgevallen

De fans van Anderlecht hopen al weken dat er aanvallende versterking aankomt. Dit is niet alleen nodig om beter te doen, maar binnenkort kunnen ze zelfs niemand meer in de aanval zetten.

Gelukkig voor Anderlecht is er nog Benito Raman. De aanvaller, op overschot, liet zien op zaterdag dat hij het scoren nog steeds niet is verleerd. Dat kan u HIER lezen. Al is er wel dringend nood aan aanvallende versterking want de spoeling begint heel dun te worden.

Lucas Stassin liep namelijk een enkelblessure op en zou enkele weken buiten strijd zijn. Dit betekent dat Anderlecht smacht naar aanvallende versterking om het seizoen te beginnen. Liefst nog iemand die mee gaat op stage naar Oostenrijk komende week zodoende deze zich optimaal kan voorbereiden.

Brian Riemer wacht nog steeds op het afronden van de transfer van Kasper Dolberg. Hij wil de aanvaller er absoluut bij en bij voorkeur al op stage. Er zou momenteel een bod op tafel liggen van 5 miljoen euro + 1 miljoen euro aan bonussen. De transfer zou in de eindfase zitten.