Aanvaller op overschot bij Anderlecht redt de meubelen

Anderlecht heeft op verschillende posities versterking nodig. Dan zag je ook in de oefenwedstrijd tegen het Roemeense FCSB. Een aanvaller op overschot moest namelijk de meubelen redden.

Anderlecht begon het beste aan de oefenwedstrijd tegen FCSB, maar kwam op achterstand. Het waren de Roemenen die op voorsprong kwamen via Florinel Coman die doelman Hendrik Van Crombrugge kon verschalken.

Lang konden ze niet genieten van hun voorsprong want Benito Raman zorgde voor de aansluitingstreffer. Buiten de beloften die nu meetrainen gerekend, de enige aanvaller in de kern van Anderlecht. Vlak voor rust kwam echter FCSB terug op voorsprong zodoende Anderlecht met een achterstand de rust inging.

Anderlecht kwam het best uit de kleedkamer en dit resulteerde in de gelijkmaker via andermaal Raman. De aanvaller op overschot liet zo zien dat hij nog steeds belangrijk is voor de Brusselaars en zijn rol heeft binnen de kern.

Beide ploegen besloten om nadien veel te wisselen en zo aan een nieuwe wedstrijd te beginnen. Letterlijk ook want er werd een derde helft gespeeld. Hierin was Anderlecht de betere ploeg. Via Dreyer, Arnstad en Sardella werd het uiteindelijk nog 5-2.