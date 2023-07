"Dit is meest waarschijnlijke bestemming voor Roméo Lavia"

Waarheen trekt Roméo Lavia ? De jonge Belg gaat niet mee degraderen met Southampton naar The Championship. Waar ligt zijn toekomst?

Roméo Lavia (19) heeft veel indruk gemaakt in zijn eerste seizoen in de Premier League. Hij was bij de beste spelers onder de 20 jaar, maar gaat niet mee naar The Championship met The Saints.

Heel wat clubs hebben hem op de radar: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Newcastle United willen hem. Maar ook Liverpool roert zich. En de club van Jürgen Klopp lijkt het meest concreet.

Jacob Tanswell volgt The Saints voor The Athletic. "Southampton wil veel geld voor hem. Chelsea en Liverpool lijken die 45 à 50 miljoen te willen geven."

"Ik zeg dat Liverpool met Jürgen Klopp alles op alles zal zetten. Voor mij zijn zij de meest logische bestemming", is hij duidelijk.