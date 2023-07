José Mourinho heeft een plan, en dat is slecht nieuws voor Belg

José Mourinho heeft een plan. En dat is mogelijk slecht nieuws voor een Belgische doelman, lijkt het wel.

Mile Svilar was afgelopen seizoen het nummer twee bij AS Roma. En omdat Rui Patricio dichtbij zijn pensioen zit, leek hij op kansen te mogen gaan rekenen in het nieuwe seizoen;

De 23-jarige doelman zou zo (eindelijk) zijn carrière helemaal kunnen lanceren. Maar de ex-goalie van Anderlecht lijkt er nu opnieuw naast te grijpen.

© photonews

José Mourinho heeft namelijk een plan. Het wil er heel graag Rui Silva bij hebben, de doelman van Real Betis Sevilla. En zou zo Svilar opnieuw zakken in de pikorde.

Svilar ligt na een periode bij Benfica nog tot 2027 onder contract. Voorlopig is hij zijn geduld zeker nog niet kwijt, het geloof van Mourinho is er ook nog steeds. Maar als hij nu plots nummer drie in de pikorde zou worden, dringt een vertrek zich misschien toch nog op?