Waarom kiezen er zoveel spelers voor Saudi-Arabië? Voormalig Ajax-speler is niet verbaasd: "Alsof ik in volle ArenA speelde"

Steeds meer Europese (top)spelers kiezen voor een Saoedisch avontuur. Voor voormalig Ajax-speler Roly Bonevacia, die er zelf nog speelde, komt dat niet als een verrassing.

Volgens de middenvelder, die zelf nog voor Al Faisaly speelde, is de sfeer totaal niet te vergelijken met die in Europa. "Destijds kregen clubs een bonus van de league of de prins als er drieduizend mensen in het stadion zaten", vertelt hij aan Voetbal International.

Dat moest de clubs stimuleren om de sfeer naar omhoog te halen. Zo konden ze zeggen: "kijk eens, een 'full house'. Het is alsof ik in een volle ArenA speelde."

Het rijtje Europese topspelers die deze zomer voor een Saoedisch avontuur kozen is intussen erg lang. Onder meer Edouard Mendy (Al Ahli), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), N'golo Kanté (Al Ittihad) Hakim Ziyech (Al Nassr) en Marcelo Brozovic (Al Nassr) trokken naar het Midden-Oosten.