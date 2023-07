🎥 Toby Alderweireld is klaar voor de volgende stap

De voorbereiding op het nieuwe seizoen is volop bezig bij Antwerp, maar toch is er nog tijd om even te ontspannen. Toby Alderweireld zet zelfs de eerste stappen in zijn nieuwe carriĆØre.

Afgelopen weekend was het dancefestival Globefest in het noorden van Antwerpen. Eén van de blikvangers was DJ Frank die zijn nieuwst hit, Double Price, speelde. Hierbij kreeg hij hulp van niemand minder dan Toby Alderweireld.

De kapitein van Antwerp koos ervoor om even op een andere manier de beentjes los te gooien dan op het trainingsveld. Hij kwam namelijk even op het podium om mee de nieuwste hit van DJ Frank op te starten. De DJ had voor een speciale mix, de Antwerp Marginalen-mix, gekozen op zo de menigte nog meer op te zwepen.

Kobe Ilsen en Viktor Verhulst hebben ook al voor Alderweireld een speciale mix gemaakt op de tonen van de goaltune van Antwerp, namelijk Taste of Summer. Zien we Toby Alderweireld na zijn carrière nog in de muziekwereld stappen?