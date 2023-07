Drama voor KV Kortrijk: club blijft stuurloos schip en lijkt zo vogel voor de kat te worden

Hoe moet je dit nog rechttrekken op minder dan een maand voor de competitiestart? KV Kortrijk stond op het punt overgenomen te worden door de Kaminski Group, maar die deal is volgens onze informatie helemaal in het water gevallen.

Het zag er al niet goed uit de voorbije week. De Amerikaans-Poolse broers Kaminski hadden de eerste deadline gemist om de 17,5 miljoen euro aan huidig eigenaar Vincent Tan op tafel te leggen. Ze kregen tijd tot 6 juli, maar zolang hoeft het dus niet te duren. De overname lijkt volledig van de baan.

Het is een drama, want op dit moment kan KV Kortrijk dus niets doen op de transfermarkt. Met Edward Still werd gisteren wel een nieuwe trainer aangesteld, maar welke kern die in handen gaat krijgen, is nog verre van zeker. Met drie potentiële dalers lijkt dit een uitzichtloze situatie.

Eerder stapten voorzitter Ronny Verhelst en CEO Matthias Leterme al op uit onvrede omdat Vincent Tan niet wou ingaan op aanbiedingen van Burnley en Bournemouth.