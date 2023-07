Nainggolan reageert met ferme taal op geruchten dat hij naar wel héél kleine competitie zou verhuizen

Radja Nainggolan zit, nadat zijn contract bij de Italiaanse tweedeklasser SPAL afliep, zonder club. Maar de middenvelder is nog niet van plan de schoenen aan de haak te hangen.

Zijn verhaal bij SPAL was er eentje dat een onverwachte wending kreeg. Hij tekende er om Daniele De Rossi, zijn vriend, een plezier te doen, maar die werd een paar weken later ontslagen en SPAL degradeerde alsnog.

Intussen waren er geruchten dat hij bij La Fiorita zou tekenen, een club uit San Marino. Maar dat werd door Nainggolan zelf vakkundig uit de wereld geholpen bij GvA: "Dikke zever.”

Nainggolan heeft er vertrouwen in dat hij een nieuwe club zal vinden. “Ik laat het allemaal even op me afkomen. Ik wacht op een mooi project, maar sta voor alles open”, klinkt het.