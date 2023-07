OFFICIEEL: Club Brugge heeft veelscorende concurrent voor Vanaken beet

Zoals al weken in de lucht hing, heeft Club Brugge de transfer van Hugo Vetlesen nu ook officieel afgerond. De Noorse middenvelder tekende een contract tot 2027 in Jan Breydel en sluit meteen aan voor de stage in Nederland.

Vetlesen (23) komt over van het Noorse FK Bodø/Glimt, maar is blijkbaar geboren in het Belgische Braine-'l'Alleud. Vorig seizoen scoorde hij in de Eliteserien maar liefst 16 keer en gaf hij 12 assists. In het huidige seizoen, dat in Noorwegen telkens in april van start gaat, zit hij momenteel aan 3 goals en 3 assists.

Ook in de voorrondes van de Champions League, groepsfase van de Europa League en uiteindelijk Conference League wist Vetlesen zijn stempel te drukken.

Club Brugge zou ongeveer 7,5 miljoen euro betalen voor de man die Hans Vanaken het vuur aan de schenen kan leggen.