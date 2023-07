'Antwerp grijpt definitief naast topspeler, die op het punt staat om in Spanje te tekenen'

Antwerp grijpt voor een tweede keer naast Daley Blind. De Nederlander staat op het punt om een contract te tekenen in Spanje.

Antwerp probeerde afgelopen winter al om Daley Blind transfervrij naar België te halen. De Nederlander koos echter voor een avontuur bij Bayern München. Maar na een half seizoen zit zijn avontuur er daar alweer op.

Blind droeg slechts 5 keer het shirt van Bayern en speelde er in totaal 157 minuten. Het was al even duidelijk dat Blind ook nu niet bij Antwerp zou tekenen, maar wel bij het Spaanse Girona, dat tiende eindigde vorig seizoen.

Zoektocht naar woning

Volgens het Spaanse Sport zou er nu een akkoord zijn tussen Blind en Girona waardoor enkel de medische keuring de handtekeningen nog in de weg staat. Blind zou ook al op zoek zijn naar een woning in Spanje, maar dat liep door interlandverplichtingen wat vertraging op.