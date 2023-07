Het lijkt een héél opmerkelijke constructie te worden: 'Anderlecht betaalt miljoenen voor Hezze, maar moet Argentijnse draaischijf al meteen verhuren'

Jesper Fredberg wil deze week niet alleen de transfer van Kasper Dolberg afronden, maar ook de komst van Santiago Hezze zit in de finale fase. Al lijkt het erop dat de Argentijn niet meteen naar Brussel zal afreizen.

We schreven het gisteren al. RSC Anderlecht heeft al eventjes een akkoord met CA Huracan. De Belgische recordkampioen betaalt - naargelang de bron - zes tot acht miljoen euro voor Santiagio Hezze. Dat is héél veel geld, maar Jesper Fredberg ziet in de 21-jarige middenvelder de nieuwe draaischijf van paars-wit.

Na veel vijven en zessen heeft Anderlecht ook een akkoord bereikt met de speler zelf. De eisen van Hezze lagen aanvankelijk veel te hoog, maar alle partijen zijn eruit. Al moeten de laatste punten en komma's nog op papier gezet worden.

© photonews

En één van die laatste punten is dat Hezze zelf het seizoen wil uitdoen bij Huracan. Dat melden de Argentijnse media. De Argentijn is er immers de aanvoerder van het elftal en wil zijn ploegmaats niet middenin het seizoen - en in volle degradatiestrijd - achterlaten.

Het is een punt dat Anderlecht overweegt, maar dan zal er wellicht nog (financiële) boter bij de vis worden gedaan in de vorm van een verhuur. Voor de volledigheid: de Argentijnse competitie eindigt in november. In dat opzicht sluit Hezze na de jaarwisseling pas aan bij paars-wit.