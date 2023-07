OFFICIEEL: KRC Genk troeft Brighton (en Union) af in de strijd om een Ghanees toptalent

Christopher Bonsu Baah is de nieuwe aanwinst van KRC Genk. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Limburgse club 5,2 miljoen euro voor de Ghanees neerleggen, een bedrag dat nog kan oplopen. Genk troeft daardoor Brighton af.

Nog maar begin 2023 kwam Christopher Bonsu Baah (18) bij het Noorse Sarpsborg aan. Hij kwam over van het Ghanese Shooting Stars en bij Sarpsborg was hij in 12 wedstrijden goed voor één goal en één assist. De linksbenige rechtsvoor zou een ruwe diamant zijn: snel, technisch en iemand die zowel binnendoor als buitenom spelers kan passeren.

Bonsu Baah kon op heel wat belangstelling rekenen. Zo wou Brighton 10 miljoen voor hem betalen en hem verhuren aan Union, maar de Ghanees koos voor KRC Genk. Hij tekende een contract van 5 jaar en Genk zou volgens Het Laatste Nieuws 5,2 miljoen euro neertellen. Door bonussen zou dat bedrag tot 7 miljoen euro kunnen oplopen.

Zo anticipeert Genk op een mogelijk vertrek van Mike Trésor en Joseph Paintsil. Ook is een bredere kern geen overbodige luxe als je Europees voetbal speelt. Daarnaast is er in januari en februari ook de Afrika Cup, waarvoor het eventueel Alieu Fadera, Paintsil en Bilal El Khannouss moet missen.