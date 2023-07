Plots een héél aanlokkelijk voorstel voor Eden Hazard, die kan gaan samenspelen met wereldsterren

De voorbije weken was er heel wat te doen over Eden Hazard. Zelfs een voetbalpensioen lag op tafel. Nu is er toch nog een verrassende wending te noteren.

Eden Hazard werd na zijn gedwongen afscheid bij Real Madrid aan heel wat ploegen gekoppeld. RWDM, PSV Eindhoven, een avontuur in de zandbak, ... Veel leek mogelijk. Meer en meer werd echter duidelijk dat ook een voetbalpensioen tot de mogelijkheden behoorde. Hazard wilde namelijk niet zomaar op elk aanbod ingaan. Relevo weet nu echter van een spraakmakend en mogelijk ook interessant aanbod voor de gewezen kapitein van de Rode Duivels. Eentje uit Amerika. Miami Inter Miami zou namelijk na Busquets en Messi een derde wereldster in huis willen halen met oog op het nieuwe seizoen. Mogelijk heeft Hazard daar wél oren naar. De ster van Real Madrid die aan de slag gaat met twee iconen van Barcelona? Dat zou smullen kunnen worden, zoveel is duidelijk.