Zware knieblessure voor Club Brugge-talent

De 18-jarige Chemsdine Talbi is een aanvallende middenvelder en speelde het afgelopen seizoen met Club NXT in de Challenger Pro League. Hij speelde 28 wedstrijden en was daarin goed voor 5 doelpunten en 7 assists.

Ook speelde Talbi op het einde van het seizoen al enkele wedstrijden mee met de grote jongens. In de regeliere competitie mocht hij 2 keer invallen en ook in play-off 1 kreeg het Belgische talent 3 invalbeurten.

Het tussenseizoen begon ondertussen niet goed voor Talbi. Hij scheurde zijn kruisbanden en zal zo dus minstens een half jaar buiten strijd zijn.

Chemsdine has suffered an ACL injury and will be out for a while. Get well soon, Chems! ‚̧ԳŹ‍ūü©Ļ pic.twitter.com/gJ4YXDvlaW