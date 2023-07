📷 "Laat dit een grap zijn, zo'n gedrocht": Fans Anderlecht zijn zéér streng voor gelekt truitje

Op de webstek van het bedrijf dat de uitrustingen maakt - Joma - waren de drie shirts al te zien. Ook het thuisshirt dus.

De bedoeling was dat dit shirt pas op 22 juli bekend zou worden gemaakt bij de galawedstrijd tegen Ajax Amsterdam. Zover komt het dus niet.

De shirts zijn vrij basic, met veel wit en paars. Aan de fans om er een oordeel over te vellen. En dat doen ze ook meteen.

Vele supporters hopen dat het een grap is. Daar vrezen we toch voor en het regende meteen pittige reacties:

I will genuinely kill myself if that’s actually our home kit